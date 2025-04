Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Illingen/Enzkreis Motorradfahrer nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Samstag, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 4510 ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrades verletzt wurde. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad, einer Aprilla, von Illingen, in Richtung Schützingen. Ihm entgegen kam ebenfalls ein Motorrad. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit geriet dieses auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 40-jährige ausweichen. Er stürzte und wurde leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Kraftrades entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zu ihm ist nichts weiter bekannt. Bei seinem Motorrad soll es sich vermutlich um eine blaue Yamaha R1 mit Vaihinger Kennzeichen gehandelt habe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem gesuchten Motorrad machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell