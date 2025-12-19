Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall in Witten - Motorradfahrer schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Seestraße ist ein 69-jähriger Wittener am Donnerstag, 18. Dezember, schwer verletzt worden.

Gegen 13.15 Uhr musste eine 42-jährige Autofahrerin aus Witten mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung Seestraße / Auffahrt BAB 43 verkehrsbedingt anhalten. Der Wittener, der mit einem Motorrad unterwegs war, konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Wittener schwer verletzt. Er wurde nach erster Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell