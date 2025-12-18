PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (63) gerät in die Leitplanke und kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Hattingen ist am Mittwoch, 17. Dezember, in Bochum-Linden von der Fahrbahn abgekommen. Hintergrund war wohl ein medizinischer Notfall.

Gegen 16.30 Uhr war der Autofahrer auf der Wuppertaler Straße in Richtung Hattingen unterwegs. In Höhe der Einmündung Baaker Mulde verlor er nach aktuellem Stand aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen und stieß gegen die Leitplanke.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn vor Ort und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

