Polizei Bochum

POL-BO: Spezialeinheiten nehmen Herner (16) fest

Herne, Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16. Dezember nahm die Polizei einen 16-Jährigen an seiner Wohnanschrift an der Juliastraße in Herne fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Bereits am 24. November war es in Bochum an der Märkischen Straße zu einem Raubdelikt gekommen. Hier wurde ein 16-jähriger Wittener von mehreren Personen verletzt und beraubt. Dabei wurde ihm auch mit einem Messer und eine Pistole gedroht. Im Zuge der Ermittlungen konnten bereits zwei Jugendliche im Alter von 15 (aus Herne) und 18 Jahren (aus Hünxe) identifiziert und festgenommen werden.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Haftbefehl und ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnanschrift ausgestellt. Da nicht auszuschließen war, dass der Jugendliche Waffen in seiner Wohnung hat, wurden für die Maßnahmen Spezialeinsatzkräfte eingesetzt.

Diese konnten den jungen Mann in seiner Wohnung festnehmen. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Es wurden Beweismittel sichergestellt. Waffen wurden nicht gefunden. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 31 dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell