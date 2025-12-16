Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach möglichem Körperverletzungsdelikt gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem möglichen Körperverletzungsdelikt am Wochenende. Ein 37-jähriger Bochumer war schwer verletzt worden.

Der Vorfall hat sich nach aktuellem Stand am frühen Samstagmorgen, 13. Dezember, im Bereich der Gußstahlstraße/Im Winkel in Bochum ereignet. Laut Zeugenaussagen wurde der 37-Jährige dort gegen 3.30 Uhr von mehreren Unbekannten geschlagen. Der alkoholisierte Bochumer erlitt schwere Verletzungen und kam infolgedessen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell