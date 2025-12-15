Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannte entwenden Kraftfahrzeug

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und einer Geschwindigkeitsüberwachung und fragt: Wer kennt diese Männer? Die Tatverdächtigen sollen am 23. Dezember 2024 diverses Werkzeug sowie ein Fahrzeug entwendet haben.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188954

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Das Fahrzeug sowie das Werkzeug wurden zwischen dem 23. Dezember 2024 und 3. Januar 2025 von einem Firmengelände am Harpener Hellweg entwendet.

Das entwendete Fahrzeug konnte am 3. Januar durch den Zoll aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde bei seiner Flucht von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Der zweite unbekannte Tatverdächtige wurde mit dem entwendeten Kennzeichen mehrfach von einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung erfasst.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell