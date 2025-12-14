Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Autofahrerin nach Unfall in Bochum

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin am Samstagmorgen (13. Dezember) an der Kreuzung Hattinger Straße/Knoopstraße im Bochumer Stadtteil Weitmar sucht die Polizei die beteiligte Autofahrerin.

Eine 18-jährige Bochumerin wurde gegen 7.40 Uhr beim Überqueren der Straße von einem schwarzen Pkw touchiert, der aus der Knoopstraße auf die Hattinger Straße abbog. Die Fahrerin erfasste die Fußgängerin am Arm, die angab, bei Grün auf die Straße getreten zu sein, mit dem Außenspiegel. Die Pkw-Fahrerin hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, als die 18-Jährige signalisierte, dass alles in Ordnung sei. Als die Fußgängerin später feststellte, dass ihr Arm schmerzte, begab sie sich zum Arzt und erstattete im Anschluss eine Anzeige.

Beschreibung der gesuchten Fahrerin:

- weiblich, ca. 60 bis 65 Jahre alt. - Fahrzeug: schwarzer Pkw.

Die beteiligte Autofahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen werden gesucht.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

