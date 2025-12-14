PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Autofahrerin nach Unfall in Bochum

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin am Samstagmorgen (13. Dezember) an der Kreuzung Hattinger Straße/Knoopstraße im Bochumer Stadtteil Weitmar sucht die Polizei die beteiligte Autofahrerin.

Eine 18-jährige Bochumerin wurde gegen 7.40 Uhr beim Überqueren der Straße von einem schwarzen Pkw touchiert, der aus der Knoopstraße auf die Hattinger Straße abbog. Die Fahrerin erfasste die Fußgängerin am Arm, die angab, bei Grün auf die Straße getreten zu sein, mit dem Außenspiegel. Die Pkw-Fahrerin hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, als die 18-Jährige signalisierte, dass alles in Ordnung sei. Als die Fußgängerin später feststellte, dass ihr Arm schmerzte, begab sie sich zum Arzt und erstattete im Anschluss eine Anzeige.

Beschreibung der gesuchten Fahrerin:

   - weiblich, ca. 60 bis 65 Jahre alt.
   - Fahrzeug: schwarzer Pkw.

Die beteiligte Autofahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen werden gesucht.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Frank Lemanis
Telefon: 0234 909-1020
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 10:20

    POL-BO: Zeugen gesucht - Falscher Wasserwerker am Max-Planck-Weg in Bochum

    Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Betrug bzw. Diebstahl in Höntrop geben können. Am Freitag, 12. Dezember, gegen 13.10 Uhr, verschaffte sich ein Mann unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, Zugang in eine Wohnung am Max-Planck-Weg. Die 74-jährige Bewohnerin ließ den Mann nur in den Flur und kam seiner ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 12:33

    POL-BO: Raub im "Bermuda3eck" in Bochum - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Zu einem Raub auf offener Straße ist es am Freitagabend, 12. Dezember, im "Bermuda3eck" in Bochum gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Dortmunder gegen 18.45 Uhr auf der Kortumstraße in Gehrichtung Huestraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 39 von einem unbekannten Mann angesprochen und unvermittelt gegen den Kopf geschlagen wurde. Zeitgleich entriss ihm eine zweite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren