Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht - Falscher Wasserwerker am Max-Planck-Weg in Bochum

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Betrug bzw. Diebstahl in Höntrop geben können.

Am Freitag, 12. Dezember, gegen 13.10 Uhr, verschaffte sich ein Mann unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, Zugang in eine Wohnung am Max-Planck-Weg. Die 74-jährige Bewohnerin ließ den Mann nur in den Flur und kam seiner Aufforderung, alle Wasserhähne aufzudrehen, nicht nach. Als es erneut klingelte, entfernte sich der Mann. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Der Mann wird von der 74-Jährigen wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 170 cm groß, stabil gebaut

- rundes Gesicht, schwarze kurze Haare

- "italienisches" oder "spanisches" Erscheinungsbild, akzentfreies Deutsch

- Bekleidung: Dunkelblaue Arbeitsjacke, blaue Jeans

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitagmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Max-Planck-Weg gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder der -4441 (Kriminalwache) entgegen.

