Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 12.12.2025 – 12:03

    POL-BO: Falsche Polizeibeamte in Bochum - Kripo mahnt zur Vorsicht

    Bochum (ots) - Ein 81-jähriger Bochumer ist am Donnerstag, 11. Dezember, auf eine perfide Masche von Betrügern hereingefallen. Gegen 10 Uhr riefen bislang unbekannte Tatverdächtige bei dem Senior an und gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Unter der Legende, dass es verdächtige Aktivitäten auf seinem Konto gäbe, kündigten sich die falschen Polizeibeamten zu einem persönlichen Gespräch an. Gegen 14 Uhr ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:29

    POL-BO: Einbrüche in Herne - Zeugen sehen verdächtige Frauen

    Herne (ots) - In Herne-Mitte haben sich am Donnerstag, 11. Dezember, zwei Wohnungseinbrüche ereignet, bei denen Zeugen mehrere verdächtige Frauen gesehen haben. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 22.15 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Löns-Straße eingebrochen. Eine Zeugin hatte im Hausflur drei "südländisch aussehende" Frauen gesehen, die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:23

    POL-BO: Geschäftseinbruch in Wattenscheid: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - In der Nacht auf Freitag, 12. Dezember, ist es in einem Geschäftsgebäude zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise. Die Tat ereignete sich gegen 0.45 Uhr an der Hochstraße 77. Zeugen beobachteten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, die sich durch Einschlagen einer Glasscheibe Zugang zum Innenraum der dortigen Büroräume verschafften. Anschließend flüchteten ...

    mehr
