Polizei Bochum

POL-BO: Raub im "Bermuda3eck" in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zu einem Raub auf offener Straße ist es am Freitagabend, 12. Dezember, im "Bermuda3eck" in Bochum gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Dortmunder gegen 18.45 Uhr auf der Kortumstraße in Gehrichtung Huestraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 39 von einem unbekannten Mann angesprochen und unvermittelt gegen den Kopf geschlagen wurde. Zeitgleich entriss ihm eine zweite Person von hinten eine mitgeführte Handtasche.

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter fußläufig über den Südring und die Viktoriastraße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz.

Einer der Täter wird als ca. 28 bis 35 Jahre alter, ca. 1,90 m großer und ca. 100 kg schwerer Mann mit Kinnbart beschrieben. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und sprach Arabisch.

Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden.

Wer hat etwas beobachtet? Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

