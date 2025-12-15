Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Eickel - Zeugin sieht verdächtiges Paar

Herne (ots)

Als eine Familie am Sonntagabend, 14. Dezember, gegen 22.15 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass in ihre Wohnung an der Dorneburger Straße in Eickel eingebrochen worden war.

Die Einbrecher hatten sich im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22.15 Uhr Zugang zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verschafft, die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Laut einer Zeugin haben gegen 21 Uhr zwei verdächtige Personen das Haus verlassen. Die möglichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Weiblich, 20 bis 25 Jahre, helle Haut, helle Augen, Sportjacke, hellgraue Kapuze auf dem Kopf.

2. Männlich, ca. 25 Jahre, dunklere Haut, dunkle Augen, dunkler Drei-Tage-Bart, Sportjacke, Kapuze auf dem Kopf.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell