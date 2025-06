POL-MK: Glasbruch und Fahrradklau auf Video

Altena (ots) - Nach Einbrüchen in zwei Taxi-Zentralen in Altena fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Am 3. April hebelten drei Männer die Eingangstür eines Taxiunternehmens an der Bahnhofstraße auf, durchsuchten die Büros und entwendeten Geld und einen Laptop. Dabei wurden die Täter videografiert. In derselben Nacht kam es am Markaner zu einem weiteren Einbruch in eine Taxi-Zentrale. Auch dort ...

