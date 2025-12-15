Polizei Bochum

POL-BO: Unfall mit entwendetem Auto - Täter flüchtig

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es in den frühen Morgenstunden des 15. Dezember in Wattenscheid gekommen.

Gegen 2 Uhr befuhr ein männlicher, bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Mercedes die Hochstraße aus Bochum kommend in Richtung Wattenscheid. In Höhe der Kreuzung Otto-Brenner-Straße kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Betonklötze sowie eine Hauswand, bevor es im Einmündungsbereich Hardenbergstraße zum stehen kam. Einer der Betonklötze wurde in einen angrenzenden Kiosk geschleudert und durchschlug dabei Rolladen und Schaufenster.

Der Fahrer stieg nach dem Unfall aus dem schwer beschädigten Fahrzeug aus und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug sowie die angebrachten Kennzeichen waren im Vorfeld entwendet worden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer Angaben zu dem schwarzen Mercedes, dem flüchtigen Fahrer oder dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell