POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Betrugsversuch mit falschem Personalausweis

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos eines unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Tatverdächtige soll am 18. März 2025 versucht haben, durch einen gefälschten Personalausweis Bargeldabhebungen an einem Bochumer Geldinstitut zu tätigen.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/189396

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Person machen?

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4605 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

