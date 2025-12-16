Polizei Bochum

POL-BO: Gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Schwerpunktkontrolle in Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Um die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen, hat die Verkehrsdirektion der Polizei Bochum am Montag, 15. Dezember, eine gezielte Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Im Fokus standen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Ab dem frühen Mittag kontrollierten zivile und uniformierte Einsatzkräfte in Bochum, Herne und Witten zahlreiche Fahrzeuge und Personen - die Maßnahmen dauerten bis in die Abendstunden mit folgender Bilanz:

An mobilen und festen Kontrollstellen wurden fünf Verkehrsteilnehmende festgestellt, bei denen Drogenvortests positiv ausfielen (THC, Amphetamin, Kokain). In allen Fällen wurden Blutproben angeordnet. Außerdem fertigten die Einsatzkräfte zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hinzu kamen 62 Geschwindigkeitsverstöße, in elf Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Bei einem kontrollierten Lkw wurden zudem technische Mängel festgestellt.

Mit solchen Schwerpunktaktionen geht die Polizei konsequent gegen Verkehrsverstöße vor und appelliert: Wer alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Gerade in der Vorweihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel werden viele dazu verleitet, nach dem Weihnachtsmarkt oder einer Feier doch noch selbst ins Auto, auf den E-Scooter oder ein Zweirad zu steigen. Deshalb unser dringender Appell: Bitte lassen Sie ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Nutzen Sie Alternativen - und kommen Sie sicher nach Hause.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell