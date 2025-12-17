PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt diese Frau?

Bochum (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Bochumer Fast-Food-Restaurant veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau?

Die Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/189244. Sollte der Link ins Leere führen, hat sich die Fahndung erledigt.

Die Tat hat sich am 7. März 2025 gegen 18 Uhr in dem Fast-Food-Restaurant am Kurt-Schumacher-Platz im Bochumer Stadtzentrum ereignet. Ein 14-Jähriger aus Bochum bezahlte dort sein Essen und legte seine Geldbörse auf den Tresen. Eine unbekannte Frau mit Kinderwagen nutzte die Gelegenheit, entwendete die Geldbörse und verließ den Laden. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) ermittelt; Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

