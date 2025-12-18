PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum
POL-BO: Nach Wohnungseinbruch: Polizei sucht nach verdächtigen Jugendlichen

Bochum (ots)

In Bochum-Westenfeld hat sich am Mittwoch, 17. Dezember, ein Wohnungseinbruch ereignet, bei denen Zeugen drei verdächtige Jugendliche gesehen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 15.20 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Schubertweg eingebrochen. Laut Zeugenaussagen rannten gegen 15.20 Uhr drei unbekannte Mädchen aus dem Haus und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Die drei werden beschrieben als 12-15 Jahre alt, ca. 150 cm - 160 cm groß, lange schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden, mit schwarzen Jacken bekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Polizei Bochum
Polizei Bochum
