POL-BO: Auffahrunfall in Witten - Kind (7) verletzt

Witten (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Witten-Bommern wurde am Mittwochnachmittag, 17. Dezember, ein Kind (7) schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Eine Autofahrerin (51, aus Witten) war gegen 17.30 Uhr auf der Straße Bodenborn in Richtung Uferstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 36-jähriger Wittener in Höhe der Hausnummer 43 hinten auf ihren Pkw auf.

Durch den Zusammenstoß wurde ein Kind (7), das im Auto des Mannes saß, schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die drei anderen Kinder (3, 4, 8 Jahre), die mit im Auto saßen, wurden vorsorglich zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-5106 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

