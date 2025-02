Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250225.1 Huje: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Huje (ots)

Am Montagabend verunfallte ein 16-Jähriger aus Kreis Steinburg mit seinem kurz zuvor gekauften Auto. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und überschlug sich mit seinem PKW. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen am Kopf, eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden.

Der verunfallte Fahrzeugführer informierte gegen 21:27 Uhr die Regionalleitstelle in Elmshorn selbst, dass er soeben einen Verkehrsunfall verursacht habe und schwer verletzt sei.

Die hinzugezogene Polizei aus Itzehoe konnte den Verletzten in seinem PKW wenig später im Verbindungsweg am Windpark Huje in seinem Fahrzeug sitzend vorfinden. Der 16-jährige Fahrzeugführer war offensichtlich schwer am Kopf verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Patient mit einem Rettungswagen in ein Klinikum zur Behandlung verbracht.

Das Fahrzeug hat aufgrund des Unfalls nur noch Schrottwert. Die vor Ort mit eingesetzte Feuerwehr Huje barg den PKW mittels eines Radladers.

Die genaue Unfallursache ist bisher nicht ermittelt, da der Fahrer aufgrund der Schwere der Verletzungen vor Ort keine Angaben zum Sachverhalt machen konnte. Zudem hat die Polizei gegen den 16-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Führen eines Kraftfahrzeuges, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet, da dieser noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell