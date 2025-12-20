Polizei Bochum

POL-BO: Nach Einbruch in Bochum: Tatverdächtige (35) festgenommen - Mittäterin flüchtig

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch am Freitag, 19. Dezember, in Bochum-Leithe hat die Polizei eine tatverdächtige 35-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen. Eine Mittäterin ist flüchtig. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die zwei Täterinnen gegen 13.50 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Weststraße (zwischen Schulstraße und Hohensteinstraße) und durchsuchten das Schlafzimmer. Beim Verlassen der Wohnung wurden sie durch die heimkehrenden Bewohner überrascht und flüchteten fußläufig. Der sechzehnjährige Sohn der Wohnungsinhaber nahm die Verfolgung auf und konnte die 35-jährige Tatverdächtige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Sie wurde vorläufig festgenommen. Die zweite Täterin entkam unerkannt.

Die flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 180 cm groß und von dünner Statur, etwa 30 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, leicht dunklerer Hautteint, schwarze Jacke, Schal, Kopftuch oder Mütze über den Haaren, Umhängetasche.

Sachdienliche Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell