POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Montag flüchtete ein Unbekannter in Heidenheim von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 19 Uhr und 23.15 Uhr. Ein Unbekannter befuhr die Fuchssteige in Fahrtrichtung Zanger Berg. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine massive Stahlbetonmauer. Die wurde so stark beschädigt, dass durch umherfliegende Betonteile auch eine Hauswand beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Verursacher. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07321/322-432. Die Ermittler vermuten, dass der Verursacher die Trümmerteile seines Fahrzeugs am Unfallort eingesammelt und mitgenommen hat. Denn das Fahrzeug muss erhebliche Schäden vorweisen. Der Schaden an der Mauer und Hauswand wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

