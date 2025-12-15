PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten - Einbrecher machen Beute
Am Sonntag gelangten Unbekannte in ein Haus in Westerstetten.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr. An dem Haus im Krähbergweg hebelte unbekannte Täterschaft die Terrassentür auf und gelangte ins Innere. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Offenbar fanden die Einbrecher Schmuck. Den nahmen sie mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern.

+++++++ 2398734(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

