POL-UL: (UL) Westerstetten - Einbrecher machen Beute
Am Sonntag gelangten Unbekannte in ein Haus in Westerstetten.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr. An dem Haus im Krähbergweg hebelte unbekannte Täterschaft die Terrassentür auf und gelangte ins Innere. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Offenbar fanden die Einbrecher Schmuck. Den nahmen sie mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern.
