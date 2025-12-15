Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser unterwegs

Am Wochenende führte die Polizei Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Poser" in der Ulmer Innenstadt durch.

In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei in der Innenstadt zahlreiche Kontrollen durch. Dabei wurden auch mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt müssen nun fünf Fahrer mit Bußgeldern rechnen. Spitzenreiter war um 1 Uhr ein 20-Jähriger. Der war in der Blaubeurer Straße bei erlaubten 50 km/h mit 116 km/h unterwegs. Den jungen Mercedes-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

