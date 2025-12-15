Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Außenspiegel an mehreren Autos beschädigt

Seit Samstag ermittelt die Polizei in Biberach gegen einen 17-Jährigen. Der hatte in alkoholisiertem Zustand die Außenspiegel beschädigt.

Ulm (ots)

Die Autos parkten am Nachmittag im St.-Georgs-Weg im Bereich der Kleingartenanlage Am weißen Bild. Zeugen hatten mitbekommen, wie gegen 17 Uhr ein junger Mann an den geparkten Fahrzeugen vorbei lief und an einem Opel, einem Mercedes, einem BMW Mini und an einem VW die Außenspiegel beschädigt und teils abgetreten hatte. An dem Opel hatte er zudem die vorderen Scheibenwischer verbogen, so die Polizei weiter. Die Zeugen handelten richtig und wählten den Notruf. Eine Polizeistreife konnte wenig später eine torkelnde Person auf Höhe der Einmündung Fünf Linden feststellen. Der junge Mann ging mitten auf der Straße und wurde vorläufig festgenommen. Dabei setzte er sich zur Wehr. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem 17-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen. Die Ermittler bitten nun um Hinweise von möglichen weiteren Geschädigten, die an ihren dort geparkten Autos in der Straße Am weißen Bild etwaige Schäden feststellen konnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07351/447-0 entgegen. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

