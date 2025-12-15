Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Betrunken in den Gegenverkehr geraten

Zu viel Alkohol hatte am Sonntag ein Senior bei einem Unfall in Wäschenbeuren intus.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei sei der 85-Jährige gegen 19.15 Uhr in der Göppinger Straße in Richtung Lorch gefahren. Dabei sei er auf Höhe einer S-Kurve mit seinem Toyota zu weit nach links geraten. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 32-Jähriger mit seinem Skoda entgegen. In dem befanden sich noch eine Beifahrerin und zwei Kleinkinder. Die beiden Autos streiften sich und kamen auf der Straße zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Toyota-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Der Senior musste eine Blutprobe, den Autoschlüssel und seinen Führerschein abgeben. Die beiden Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Den Schaden am Toyota schätzen die Ermittler auf ca. 2.000 Euro, den am Skoda auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++2398301(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell