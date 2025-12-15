PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Verkaufsstand aufgebrochen
Am frühen Samstagmorgen konnte ein Einbrecher in Heidenheim festgenommen werden.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr rief ein Zeuge die Polizei. Dieser konnte über sein Überwachungssystem beobachten, wie eine männliche Person einen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in der Hauptstraße aufbrach. Dort entwendete er eine Geldkassette. Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte ihn kurze Zeit später in der Innenstadt feststellen. Er wurde vorläufig festnehmen. Das Aufbruchswerkzeug und das Diebesgut hatte er bei sich. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidenheim dauern an.

++++2390866

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren