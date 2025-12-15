Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Verkaufsstand aufgebrochen

Am frühen Samstagmorgen konnte ein Einbrecher in Heidenheim festgenommen werden.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr rief ein Zeuge die Polizei. Dieser konnte über sein Überwachungssystem beobachten, wie eine männliche Person einen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in der Hauptstraße aufbrach. Dort entwendete er eine Geldkassette. Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte ihn kurze Zeit später in der Innenstadt feststellen. Er wurde vorläufig festnehmen. Das Aufbruchswerkzeug und das Diebesgut hatte er bei sich. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidenheim dauern an.

