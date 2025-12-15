Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Steinheim - Betrüger gehen leer aus

Betrüger gaben sich am Samstag als "Falsche Polizisten" aus.

Ulm (ots)

Im Raum Steinheim / Heidenheim gaben sich Betrüger in mindestens fünf Fällen als Falsche Polizisten aus. Mit der bekannten Masche, dass Einbrüche in der Nachbarschaft stattgefunden hätten, versuchten die Betrüger die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen. Spätestens als die Anrufer nach Wertgegenständen fragten, bemerkten die Angerufenen, dass es sich um Betrüger handelte. Sie beenden das Telefonat und informierten die richtige Polizei.

Die Polizei wird sie am Telefon nie um ihr Bargeld und / oder ihre wertvollen Gegenstände bitten. Telefonbetrüger sind regelmäßig aktiv, und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie immer misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. - Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter. Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

