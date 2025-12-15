Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Von der Straße abgekommen

An einem Baum endete die Fahrt für eine Fahranfängerin am Samstag.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr fuhr die 18-Jährige von Grundsheim in Richtung Oberstadion. Kurz vor Oberstadion kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Zunächst streifte der Fiat einen Baum und drehte sich. Danach prallte er rückwärts gegen einen anderen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich die 18-Jährige leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Schaden am Auto wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

