POL-UL: (UL) Erbach - Auto aufgebrochen

Zwischen Freitag und Samstag entdeckte ein Dieb einen Rucksack in einem Auto.

Ulm (ots)

Das Auto stand von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 2.15 Uhr, in der Bergstraße. Ein Dieb sah einen Rucksack in dem Auto und schlug die hintere rechte Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug nahm er den Rucksack an sich und flüchtete damit.

Die Polizei Ulm warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

+++++++ 2390867(TH)

