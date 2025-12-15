PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu tief ins Glas geschaut
Ein 44-Jähriger ist seinen Führerschein seit Sonntag los.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den Audi gegen 1.30 Uhr. Der fuhr mit kaum mehr als Schrittgeschwindigkeit in der Blaubeurer Straße und kollidierte mehrfach mit dem Bordstein. Bei der Kontrolle des Fahrers kam der Streife des Polizeireviers Ulm-West deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er mit in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm dem 44-Jährigen Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll zeigen wie viel Alkohol er genau intus hatte.

+++++++ 2395300(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

