Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/189851

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildeten Tatverdächtigen sollen am 26. Januar 2025 gegen 1.30 Uhr einen Mann (19, aus Recklinghausen) an der Prinz-Regent-Straße in Bochum geschlagen und ihm persönliche Gegenstände geraubt haben.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell