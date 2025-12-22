PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Hubschrauber im Einsatz - Drei Kupferdiebe festgenommen

Bochum (ots)

Gleich drei Kupferdiebe konnte die Polizei am Freitag, 19. Dezember, in Bochum-Langendreer vorläufig festnehmen.

Gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Waldweg an der Oesterheidestraße. Die Polizei konnte im Fahrzeug eine weibliche Tatverdächtige (32, aus Herne) sowie diverse Kabelstücke feststellen. Als Ursprung der Kabel konnte die Polizei das ehemalige Opelwerk ausmachen.

Es wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen nach weiteren Verdächtigen eingeleitet. Bei der Suche, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnten zwei weitere Tatverdächtige (32 und 34, beide aus Herne) im Gebüsch versteckt gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Das Fahrzeug sowie das Diebesgut wurden durch die Polizei sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

