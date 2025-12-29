PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Versuchter Wohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus

Uetersen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (28.12.2025) versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Kleiner Sand einzubrechen.

Der in der Nacht anwesende Bewohner konnte den Tatzeitraum von 22:00 Uhr abends bis 10:00 Uhr morgens benennen. An der rückwärtigen Balkontür der Wohnung im Hochparterre wurde ein zersprungener Glaseinsatz festgestellt. Es ist zu vermuten, dass die Geräusche des Glases die Täter abschreckten und so zur Flucht bewegten. So blieb es bei einem Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

