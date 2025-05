POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Auffahrunfall unter Beteiligung von zwei LKW

Mannheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr wurden die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen zu einem Verkehrsunfall in der Sandhofer Straße gerufen. Ein Ford war dort an einer Ampelanlage verunfallt. Von dem Verursacher fehlte zunächst jedoch jede Spur. Weitere Recherchen führten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf die Spur des Verkehrssünders. Nachdem die ...

mehr