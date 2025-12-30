Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Groß Nordende - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Groß Nordende (ots)

In der Nacht zum Montag (29. Dezember 2025) kam es in der Straße Lander in Groß Nordende zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler drangen unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:15 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten einen Raum nach Wertsachen. Während der Tatausführung wurden die schlafenden Bewohner des Hauses durch verdächtige Geräusche aufmerksam und machten sich bemerkbar. Daraufhin flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld als Stehlgut entwendet. Angaben zu weiteren möglichen gestohlenen Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet nun um Mithilfe: Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell