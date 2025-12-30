Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Schenefeld (Kreis Pinneberg) (ots)

Am Sonntag (28. Dezember 2025) ereignete sich in der Straße Bi de Windmöl in Schenefeld ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler drangen unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand Schmuck. Ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar.

Nach dem Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet nun um Hinweise: Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell