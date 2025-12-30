PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Schenefeld (Kreis Pinneberg) (ots)

Am Sonntag (28. Dezember 2025) ereignete sich in der Straße Bi de Windmöl in Schenefeld ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler drangen unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand Schmuck. Ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar.

Nach dem Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet nun um Hinweise: Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:08

    POL-SE: Groß Nordende - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Groß Nordende (ots) - In der Nacht zum Montag (29. Dezember 2025) kam es in der Straße Lander in Groß Nordende zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler drangen unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:15 Uhr ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:11

    POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Erreichbarkeit der Pressestelle an Neujahr

    Bad Segeberg (ots) - Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg wird am Silvestertag 2025 (31.12.2025) nicht besetzt sein. Am Neujahrstag (01.01.2026) wird die Polizeidirektion Bad Segeberg gegen Mittag eine vorläufige Bilanz zur vorangegangenen Silvesternacht in den Kreisen Pinneberg und Segeberg veröffentlichen. Im Anschluss steht die Pressestelle für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren