POL-HH: 250205-1. Rassistische Beleidigungen in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots) - Zeit: 04.02.2025, 04:31 Uhr Ort: Hamburg-Wandsbek, Ahrensburger Straße Am Dienstagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion in einem ehemaligen Imbiss in Hamburg-Wandsbek. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Schnellrestaurants im ...

mehr