Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Feuer zerstört Vereinsheim - Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Neujahrsmorgen (01.01.2026) kam es in der Bürgermeister-Steenbock-Straße zu einem Brandgeschehen, bei dem ein Gebäude vollständig zerstört wurde. Die Brandursache ist bisher unklar.

Eine Spaziergängerin informierte Feuerwehr und Polizei um 07:45 Uhr über ein Feuer im Vereinsheim des ansässigen Fußballvereins. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand und wurde im Weiteren vollständig zerstört.

Personen sind bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 150.000 Euro geschätzt.

Die Brandstelle konnte bisher nicht betreten werden, weshalb zum derzeitigen Ermittlungsstand die Brandursache unklar bleibt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen in alle Richtungen und fragt nach Zeugen, die Hinweise zum Ausbruch des Brandes geben können. Wer hat möglicherweise Personen im oder am Vereinsheim gesehen oder kann sonstige Hinweise geben?

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell