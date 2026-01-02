Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seth - Einbruch in Einfamilienhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Seth (ots)

Am Dienstag (30. Dezember 2025) kam es gegen Abend in Seth in der Straße Lehmkuhlen Ring zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:25 Uhr und 20:45 Uhr vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohngebäude. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten sowie die mit dem Haus verbundene Garage und entwendeten unter anderem Schmuck. Genauere Angaben zu den entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden.

Nach den Taten entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

