PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seth - Einbruch in Einfamilienhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Seth (ots)

Am Dienstag (30. Dezember 2025) kam es gegen Abend in Seth in der Straße Lehmkuhlen Ring zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:25 Uhr und 20:45 Uhr vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohngebäude. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten sowie die mit dem Haus verbundene Garage und entwendeten unter anderem Schmuck. Genauere Angaben zu den entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden.

Nach den Taten entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:32

    POL-SE: Kreise Pinneberg/Segeberg/BAB 23 - Witterungsbedingte Unfälle

    Kreise Pinneberg/Segeberg/BAB 23 (ots) - Am Freitag (02.01.2026) kam es im Bereich der Kreise Segeberg und Pinneberg sowie auf der Autobahn A23 aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu einer vermehrten Anzahl an Verkehrsunfällen. In der Zeit von 06:00 bis 12:00 Uhr verzeichnete die Polizei nach bisherigem Stand insgesamt 13 Einsätze im Zusammenhang mit den ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:08

    POL-SE: BAB 23 - Mehrere Personen nach Glätte-Unfällen am Neujahrstag verletzt

    Autobahn 23 (ots) - Am Neujahrstag (01.01.2026) kam es entlang der Autobahn 23 in den Nachmittags- und Abendstunden aufgrund von Straßenglätte durch Hagel und Schneematsch zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Polizei nahm nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt 14 Unfälle auf. Bei zwei Zusammenstößen verletzten sich insgesamt fünf Personen leicht. Die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren