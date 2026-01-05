PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Präventionsangebot auf dem Rellinger Wochenmarkt: Polizei gibt Tipps zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen

Rellingen (ots)

Am kommenden Freitag (09. Januar 2026) wird die Polizei Rellingen mit dem sogenannten "Präventionsmobil" auf dem örtlichen Wochenmarkt am Arkadenhof präsent sein. Die Beamtinnen und Beamten stehen ab 09:00 Uhr den interessierten Bürgerinnen und Bürgern für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Ziel wird es sein, insbesondere ältere Menschen über präventive Maßnahmen zum Schutz vor Straftaten wie Taschendiebstahl und Betrugsdelikten zu informieren. Die Polizei wird umfassende Beratungsangebote zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen und -trends anbieten und wertvolle Tipps zur Sicherheit im Alltag geben.

Die Polizei Rellingen freut sich am kommenden Freitag auf Ihr Erscheinen!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 14:04

    POL-SE: Schenefeld / Wedel - Wohnungseinbrüche zum Jahreswechsel im Kreis Pinneberg

    Schenefeld / Wedel (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (01.01.2026) ist es im Hünenkamp in Schenefeld und in der Neuwerkstraße in Wedel zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Die Tat in Schenefeld ereignete sich im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 01:30 Uhr. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Haus und entwendeten Bargeld im ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:38

    POL-SE: Seth - Einbruch in Einfamilienhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Seth (ots) - Am Dienstag (30. Dezember 2025) kam es gegen Abend in Seth in der Straße Lehmkuhlen Ring zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:25 Uhr und 20:45 Uhr vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren