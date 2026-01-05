Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Präventionsangebot auf dem Rellinger Wochenmarkt: Polizei gibt Tipps zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen

Rellingen (ots)

Am kommenden Freitag (09. Januar 2026) wird die Polizei Rellingen mit dem sogenannten "Präventionsmobil" auf dem örtlichen Wochenmarkt am Arkadenhof präsent sein. Die Beamtinnen und Beamten stehen ab 09:00 Uhr den interessierten Bürgerinnen und Bürgern für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Ziel wird es sein, insbesondere ältere Menschen über präventive Maßnahmen zum Schutz vor Straftaten wie Taschendiebstahl und Betrugsdelikten zu informieren. Die Polizei wird umfassende Beratungsangebote zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen und -trends anbieten und wertvolle Tipps zur Sicherheit im Alltag geben.

Die Polizei Rellingen freut sich am kommenden Freitag auf Ihr Erscheinen!

