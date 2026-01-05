Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Einbruchdiebstähle und massive Vandalismusschäden an der Caspar-Voght-Schule - Tatverdächtige ermittelt

Rellingen (ots)

Nach einem schweren Fall von Vandalismus und einer Einbruchstat in der Caspar-Voght-Schule am Montag (29.12.2025) haben die Staatsanwaltschaft Itzehoe und Einsatzkräfte der Polizeistation Rellingen zügig umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet und mehrere Tatverdächtige ermittelt.

Am Montag (29.12.2025) stellte der Schulhausmeister der Caspar-Voght-Schule gegen 07:10 Uhr mehrere unbefugt anwesende Personen im Schulgebäude fest. Noch vor dem Eintreffen der umgehend alarmierten Polizei flüchteten diese unerkannt aus dem Gebäude.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung fanden der Schulhausmeister und die eingesetzten Polizeikräfte massive Vandalismusschäden in sämtlichen Stockwerken der Schule vor. Hierzu zählen unter anderem Graffiti an verschiedenen Wänden, zerstörte Glasscheiben und Mobiliar sowie der Aufbruch von Geldkassetten.

Noch am selben Tag gelang es den Ermittlern der Polizeistation Rellingen nach intensiver Auswertung von Beweismitteln und der Analyse von Zeugenaussagen, eine Gruppe von insgesamt acht Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren als Tatverdächtige zu ermitteln. Es handelt sich um zwei weibliche und sechs männliche Personen vorwiegend aus dem Großraum Pinneberg (3 x aus Rellingen, 3 x aus Pinneberg, 1 x aus Tornesch, 1 x aus dem Raum Lübeck).

Durch die Polizei wurden über die Staatsanwaltschaft Itzehoe beim Amtsgericht Itzehoe richterliche Anordnungen für Durchsuchungsmaßnahmen und weitere erste polizeiliche Maßnahmen erwirkt. Die Maßnahmen konnten teilweise noch am 29.12.2025, weitere noch vor dem Jahreswechsel, umgesetzt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Jugendlichen während der Schulferien mehrfach in das Schulgebäude ein, hielten sich dort über Nacht auf, konsumierten Alkohol, Lebensmittel und Cannabis, verwüsteten das Inventar und entwendeten Bargeld sowie Elektrogeräte.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, wird jedoch nach erster Einschätzung mindestens im oberen fünfstelligen Bereich, möglicherweise auch im sechsstelligen Bereich liegen.

Gegen die betreffenden Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell