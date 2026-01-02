Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 31. Dezember, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15 Uhr einen geparkten BMW an der Oswaldstraße. Der Pkw wies Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell