Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Silvester 2025

Hamm (ots)

Silvester markiert den Übergang in ein neues Jahr und auch in dieser Silvesternacht und am Neujahrstag ist die Polizei Hamm für Ihre Sicherheit gemeinsam mit der Stadt Hamm im Einsatz.

Polizeipräsident Thomas Kubera: "Feiern und Gemeinschaft bedeuten nicht nur Spaß und Freude, sondern auch Verantwortung und Rücksichtnahme."

Das Ziel sei es, allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und unbeschwerten Jahreswechsel zu ermöglichen. Unter dem Dach der Sicherheitskooperation zwischen dem Polizeipräsidium Hamm und der Stadt Hamm werden auch Teams des Kommunalen Ordnungsdienstes die Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unterstützen.

Um einen engen Informationsaustausch zu gewährleisten, wird dieses Jahr erstmalig ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Leitstelle der Polizei Hamm eingesetzt, so dass Einsatzanlässe zentral koordiniert werden können.

Neben einem verstärkten Streifendienst durch die beiden Polizeiwachen im Stadtgebiet intensiviert die Hammer Polizei an Silvester und Neujahr die Alkohol- und Drogenkontrollen. "Wer betrunken oder berauscht fährt, riskiert nicht nur den Verlust seines Führerscheins. Er gefährdet auch leichtfertig sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer", so Kubera.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auch daran denken, dass ein paar Stunden Schlaf nach einer feucht-fröhlichen Feier nicht ausreichen, um wieder nüchtern zu werden. Auch Restalkohol am nächsten Morgen könnten Folgen haben.

Thomas Kubera bittet die Feiernden besonders sorgsam und verantwortungsvoll mit Feuerwerkskörpern umzugehen: "Achten Sie auf sich und Ihre Umgebung. Sollte es zu Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder Gefahrensituationen kommen, werden die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst schnell reagieren, konsequent und wirksam einschreiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn Einsatzkräfte von Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst, Feuerwehr und Rettungsdiensten behindert oder angegriffen werden."

Polizei und Feuerwehr weisen darauf hin: "Wenn Sie eine Straftat bemerken oder Opfer einer Straftat geworden sind, rufen Sie den Notruf 110 an. Bei Bränden oder verletzten Personen alarmieren Sie die Feuerwehr unter 112. Beide Leitstellen stehen untereinander in enger Verbindung."

Abschließend betonen alle Sicherheitspartner: "Spaß und Freude dürfen nicht auf Kosten der Sicherheit anderer gehen. Achten Sie aufeinander und tragen Sie dazu bei, dass dieser Jahreswechsel besonders schön und friedlich wird." (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell