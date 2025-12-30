Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 38-Jähriger verunfallt mit gestohlenem Rad

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Als er mit einem gestohlenen Fahrrad verunfallte, flüchtete ein 38-jähriger Mann aus Hamm am Montag, 29. Dezember, von der Unfallörtlichkeit in der Marinestraße.

Zuvor war der Radfahrer gegen 15.15 Uhr auf regennasser Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hatte sich dabei leicht blutende Verletzungen zugezogen. Das Erste-Hilfe-Angebot eines Unfallzeugen lehnte er ab und flüchtete fußläufig.

Auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Leichtverletzen an der Kreuzung Hohenhöveler Straße / Rautenstrauchstraße leicht identifizieren und ansprechen.

Der Grund für die Flucht des Hammers war auch schnell gefunden: Das von ihm gefahrene Fahrrad war zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Mann mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell