Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford beschädigt - Verursacher fahruntüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstag, 25. Dezember, gegen 13.45 Uhr einen mutmaßlich betrunkenen VW-Fahrer auf der Bockumer Heide.

Als Einsatzkräfte den 39-Jährigen Hammer an dessen Wohnanschrift antrafen, bestätigte sich der Verdacht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.

Bei dem Fahrzeug des Hammers sowie einem in der Nähe geparkten Ford konnten zudem frische Unfallspuren festgestellt werden.

Der VW-Fahrer musste die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache begleiten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

