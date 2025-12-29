POL-HAM: Ford beschädigt - Verursacher fahruntüchtig
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstag, 25. Dezember, gegen 13.45 Uhr einen mutmaßlich betrunkenen VW-Fahrer auf der Bockumer Heide.
Als Einsatzkräfte den 39-Jährigen Hammer an dessen Wohnanschrift antrafen, bestätigte sich der Verdacht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.
Bei dem Fahrzeug des Hammers sowie einem in der Nähe geparkten Ford konnten zudem frische Unfallspuren festgestellt werden.
Der VW-Fahrer musste die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache begleiten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (ds)
