Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Bankmitarbeiter versucht an Kontodaten zu gelangen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter versuchte am Dienstag, 23. Dezember, bei mehreren Kunden der Spar- und Darlehenskasse an Kontodaten und PINs zu gelangen.

In der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr meldeten sich mehrere Kundinnen und Kunden bei einer Mitarbeiterin der Spar- und Darlehenskasse. Sie berichteten, dass sie von einer männlichen Person, die sich als Bankmitarbeiter ausgab, angerufen und nach Kontodaten und PINs ausgefragt worden seien. Bei der angezeigten Rufnummer handelte es sich um die tatsächliche Telefonnummer der Spar- und Darlehenskasse.

Eine Person gab dem Betrüger ihre Daten preis. Diese Person meldete sich anschließend umgehend bei der Bank und ließ ihr Konto sperren. Zu Abbuchungen kam es nicht.

Die Polizei Hamm warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals private Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Online-Bezahldiensten am Telefon preis. Sollte dies bereits geschehen sein, informieren Sie umgehend Ihr Geldinstitut. Gewähren Sie auch niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Computer, beispielsweise durch die Installation einer Fernwartungssoftware.

Klären Sie auch ältere Familienmitglieder und Bekannte über die Vorgehensweise der Betrüger auf. (rv)

