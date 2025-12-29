Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 61-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamm zog sich am Mittwoch, 24. Dezember, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu.

Er befuhr gegen 16.10 Uhr einen Radweg im Kurpark an der Ostenallee in nördliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 61-Jährige mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei leicht.

Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell