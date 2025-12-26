Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm - Herringen (ots)

Am Donnerstag den 25. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 15 Uhr und 22 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße im Hammer Ortsteil Herringen ein. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster zur Wohnung auf, drangen in das Innere und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten der Wohnung. Sie entwendeten ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe und Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 - 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

