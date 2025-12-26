PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm - Herringen (ots)

Am Donnerstag den 25. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 15 Uhr und 22 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße im Hammer Ortsteil Herringen ein. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster zur Wohnung auf, drangen in das Innere und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten der Wohnung. Sie entwendeten ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe und Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 - 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 09:32

    POL-HAM: Drei Jugendliche nach versuchtem Einbruch gestellt.

    Hamm - Heessen (ots) - Am Donnerstag den 25.Dezember 2025 wurde der Polizei gegen 19:45 Uhr ein Einbruch in das alte Fachwerkhaus an der Straße Am Brokhof in Hamm-Heessen gemeldet. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten konnten ein offenstehendes Fenster an dem Gebäude feststellen. Aufmerksame Zeugen hatten zudem drei Personen gemeldet, die in das Gebäude eingedrungen und jetzt flüchtig sind. Diese Personen konnten ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 23:06

    POL-HAM: Einbruch in Möbelhaus unter Verwendung eines Sprengkörpers, Täter flüchtig

    Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Mittwoch, dem 24. Dezember, 23 Uhr, bis Donnerstag, dem 25. Dezember, 0 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft an der Münsterstraße. Anwohner nahmen im genannten Zeitraum einen lauten Knall wahr. Als sie aus dem Fenster sahen, konnten sie zwei Personen beobachten, die zu Fuß über die Münsterstraße flüchteten. Als ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 22:44

    POL-HAM: versuchter Diebstahl eines Fallrohres, Täter flüchtet unerkannt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein bislang unbekannter männlicher Täter versuchte am Mittwoch, 24. Dezember um 02:25 Uhr an der Heessener Straße ein Kupferfallrohr zu entwenden. Zur Tatzeit hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche an der Hausfassade. Als dieser nachsah, konnte er noch eine flüchtende Person feststellen. Die Person flüchtete in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren