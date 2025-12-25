Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Möbelhaus unter Verwendung eines Sprengkörpers, Täter flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 24. Dezember, 23 Uhr, bis Donnerstag, dem 25. Dezember, 0 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft an der Münsterstraße. Anwohner nahmen im genannten Zeitraum einen lauten Knall wahr. Als sie aus dem Fenster sahen, konnten sie zwei Personen beobachten, die zu Fuß über die Münsterstraße flüchteten. Als die Zeugen bei Tageslicht die massiven Beschädigungen am Eingangsbereich des Möbelhauses entdeckten, informierten sie die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Bockum-Hövel stellten fest, dass der glasbesetzte Eingangsbereich stark beschädigt war. Die Schaufensterscheiben waren großflächig zerborsten. Im Eingangsbereich fanden sich Spuren eines bislang unbekannten Sprengkörpers. Im Inneren des Möbelhauses wurden Aufbruchspuren festgestellt. Die Kriminalpolizei hat unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

