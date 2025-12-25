Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 6jährige bei Wildunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein Wildunfall ereignete sich am Mittwoch, 24. Dezember um 17:30 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Einmündung Geinegge. Zur Unfallzeit befuhr ein 39jähriger Hammer mit seinem PKW, Mitsubishi die Münsterstraße in Richtung Hamm. Hier kam es zu dem Zusammenstoß mit einem Reh, welches die Fahrbahn querte. Infolge der Gefahrenbremsung und der Kollision mit dem Reh erlitt ein 6jähriges mitfahrendes Kind leichte Verletzungen. Das Kind befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der Rücksitzbank. Die 6jähjrige wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass das mitfahrende Kind nicht ordnungsgemäß gesichert war. (nue)

